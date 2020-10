‘Dusan Tadic moet Erik ten Hag weer tot de orde roepen’

Natuurlijk komt corona ter sprake. ,,Sommige clubs lappen het coronaprotocol aan hun laars,’’ stelt Verweij. Als de besmettingen te veel oplopen hij de clubs zou dat er wel eens toe kunnen leiden dat het betaald voetbal alsnog stilgelegd moet worden. Vooralsnog is daar nog geen sprake van.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.

Ook gaat het uitgebreid over de uitspraken en keuzes van Ajax-coach Erik ten Hag. Volgens Verweij is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat hij steeds A zegt en B doet. Ook zijn er veel discussies over het elftal dat Ten Hag het veld instuurt.

Het wordt tijd dat Tadic terugkeert in de spits, zeggen Driessen en Verweij. Al vragen ze zich af of Ten Hag dat daadwerkelijk doet in de topwedstrijden tegen Heerenveen, en vervolgens tegen Liverpool in de Champions League.

,,Ten Hag zit op een dood spoor als hij zo doorgaat,’’ aldus Verweij. Volgens de Ajax-watcher zou het goed zijn als hij weer eens uitgebreid met Dusan Tadic gaat praten, zoals twee jaar geleden gebeurde in München.

Verder in deze podcast: nu trainer Roger Schmidt zoveel versterkingen heeft gekregen bij PSV is de vraag welk elftal hij laat spelen? Is Feyenoord-trainer Dick Advocaat echt tevreden met zijn huidige spitsen? En moet Oranje verder in het 5-3-2 systeem tegen Italië, of teruggrijpen naar 4-3-3?

Bekijk ook: Erik ten Hag moet leveren na dramareeks Ajax