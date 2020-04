Van Ginkel traint in zijn eentje in het stadion van Chelsea

De spelers van Chelsea mogen gebruik maken van Stamford Bridge om hun conditie tijdens de coronacrisis op peil te houden. „Ik woon heel dicht bij het stadion, dus dit is voor mij ideaal”, zegt Van Ginkel tegenover PSV TV.

Bijna twee jaar ’out’

„Van de Engelse regering mag je één keer per dag naar buiten om te sporten, als je maar afstand bewaart. Het trainingscomplex van Chelsea ligt voor mij net even te ver weg, maar ik kan in het stadion terecht. Alleen trainen is saai, maar het is niet anders. Ik heb ook in een parkje getraind, maar daar is het veld toch een stuk minder. Op Stamford Bridge is het top”, aldus Van Ginkel, die vanwege een reeks operaties aan zijn knie nu al bijna twee jaar niet heeft gespeeld.

Bekijk ook: Van Ginkel na ruim een jaar weer op het veld

De oud-speler van Vitesse speelde zijn laatste wedstrijd op 6 mei 2018, als huurling bij PSV. Hij ging daarna onder het mes om zijn rechterknie te voorzien van een nieuwe kruisband. Een infectie aan die kruisband zorgde ervoor dat Van Ginkel daarna nog een aantal operaties moest ondergaan.

Einde contract

Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract bij Chelsea af. „Ik weet niet hoe dat verder gaat, daar heb ik nog geen contact over gehad met de club. Maar ik denk ook dat nu andere dingen belangrijker zijn. Als het moment daar is, dan hoor ik het vanzelf wel”, aldus Van Ginkel, die sinds 2013 onder contract staat bij Chelsea. Hij werd tussendoor een paar keer verhuurd aan PSV, met twee landstitels als resultaat. „Ik heb bij PSV heel goede en mooie periodes gehad.”