Titelverdediger Liverpool nog niet zeker van CL-overwintering

Virgil van Dijk ligt geblesseerd op het veld na de openingstreffer van Dries Mertens. Ⓒ BSR Agency

Titelverdediger Liverpool is in groep E van de Champions League nog niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales. De ploeg van trainer Jürgen Klopp kon opnieuw niet winnen van Napoli. Het thuisduel eindigde in 1-1. In Italië had de Engelse koploper eerder verloren met 2-0.