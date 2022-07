Nieuwe documentaire over Verstappen in de maak

Door Erik van Haren

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

Er komt een nieuwe documentaire over Max Verstappen. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 wordt opnieuw op de voet gevolgd door regisseur Nick Hoedeman, die dit weekeinde bijvoorbeeld aanwezig is bij de Oostenrijkse Grand Prix, in opdracht van Viaplay.