Manchester United-manager (52) ging stuk, maar dwong wel respect af Ten Hag kan niet kapot bij fans én spelers: trainer rende mee tijdens straftraining

Door Marcel van der Kraan

Amsterdam - De wereld van Erik ten Hag (52) reikte ooit niet verder dan de omgeving van Twente. Maar sinds 24 uur is zijn naam in alle uithoeken van de wereld terechtgekomen en hebben honderden miljoenen voetballiefhebbers genoten van een staaltje vakmanschap van een Nederlandses coach, die in de voetbalstad Manchester voorlopig niet kapot kan.