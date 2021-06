Ontroostbare Mathieu van der Poel na geel eerbetoon: ‘Heel zwaar dat opa er niet bij is’

Etappewinnaar Mathieu van der Poel wijst naar de hemel, als eerbetoon aan zijn overleden opa Raymond Poulidor. Ⓒ ANP/HH

MÛR-DE-BRETAGNE - De man die normaliter zijn emoties de baas is, was nu urenlang ontroostbaar. Het vingertje waarmee Mathieu van der Poel naar de hemel wees, en de vele tranen die daarna vloeiden, vertelden hoeveel dit ultieme eerbetoon aan zijn in 2019 overleden opa Raymond Poulidor hem deed. Op sensationele wijze begon hij aan een bijkans kansloze expeditie, waarmee hij andermaal de wereld verbaasde. De gedachten aan Poupou gaven hem extra krachten om zijn gele missie in deze Tour de France te realiseren.