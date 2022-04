Premium Het beste van De Telegraaf

‘Ik ga ervan uit dat ik blijf’ Geëmotioneerde Wim Jonk stelt Volendam-fans gerust na promotie naar Eredivisie

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

DEN BOSCH/VOLENDAM - Terwijl de opzwepende muziek uit de speakers in de kleedkamer knalt, lopen Wim Jonk en zijn captain Damon Mirani elkaar in de spelerstunnel van het FC Den Bosch-stadion tegen het lijf. Ze vliegen elkaar spontaan in de armen. ,,We hebben het gewoon geflikt”, zegt de trainer van FC Volendam met betraande ogen. De man die altijd zo nuchter en serieus oogt, is zichtbaar geëmotioneerd door de promotie van de roemruchte club uit zijn geboortedorp naar de Eredivisie.