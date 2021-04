Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FC Köln bevestigt ontslag trainer Gisdol

00.06 uur: FC Köln heeft de samenwerking met trainer Markus Gisdol beëindigd. De directie heeft hem ontslagen kort na de thuisnederlaag in het degradatieduel met FSV Mainz (2-3). In die wedstrijd scoorde oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius twee keer. Nadat diverse Duitse media het vertrek van Gisdol al hadden gemeld, volgde zondagavond laat de bevestiging van de clubleiding.

Gisdol werd in november 2019 bij FC Köln aangesteld. Hij slaagde er in zijn eerste seizoen met moeite in om de club in de Bundesliga te houden. Ook dit seizoen verloopt matig tot slecht. Uit de laatste acht competitiewedstrijden haalde FC Köln slechts 2 punten.

Friedhelm Funkel wordt genoemd als opvolger. De 67-jarige trainer werd in januari 2020 bij Fortuna Düsseldorf uit zijn functie gezet.

FC Köln neemt met 23 punten de voorlaatste plaats in. Hertha BSC, dat op de veilige vijftiende plek staat, heeft 3 punten meer. Er zijn nog zes speelronden te gaan in de Bundesliga.

Tennis: Primeur tennisster Koedermetova in Charleston

22.01 uur: De 23-jarige Russische tennisster Veronika Koedermetova heeft het graveltoernooi van Charleston in South Carolina gewonnen. In de finale versloeg ze de Montenegrijnse Danka Kovinic in 1 uur en 36 minuten in twee sets: 6-4 6-2.

Het was de eerste WTA-zege voor Koedermetova, die in Charleston mede dankzij haar sterke opslag geen set verloor. De nummer 38 van de wereldranglijst stond voor de tweede keer in een finale. Begin dit jaar moest ze in Abu Dhabi de titel aan de Wit-Russische Aryna Sabalenka laten.

Kovinic kon ook in haar derde WTA-finale geen zege afdwingen. In 2015 in Tianjin en in 2016 in Istanbul lukte dat evenmin.

Voetbal: Olympiakos voor 46e keer kampioen van Griekenland

21.30 uur: De voetballers van Olympiakos hebben voor de 46e keer de landstitel veroverd. Ze versloegen zondag Panathinaikos met 3-1 en zijn niet meer in te halen door de concurrentie.

Bruma, gehuurd van PSV, scoorde eenmaal voor de kampioen. Ahmed Hassan trof tweemaal doel. Panathinaikos kwam op voorsprong door een doelpunt van Federico Macheda.

Olympiakos heeft een voorsprong van 22 punten op het als tweede geklasseerde Aris Thessaloniki, met nog zeven competitiewedstrijden op het programma.

Tennis: Osorio wint in Bogota

20.46 uur: María Camila Osorio heeft het WTA-toernooi van Bogota gewonnen. De Colombiaanse was in de finale ook te sterk voor de Sloveense Tamara Zidansek (5-7 6-3 6-4).

De 19-jarige Osorio was nooit eerder de beste op een WTA-toernooi. De nummer 180 van de wereldranglijst won twee jaar geleden wel de juniorentitel op de US Open. Zidansek staat 93e op de wereldranglijst. Ze was in 2019 al eens verliezend finalist in Nürnberg.

Gewichtheffen: Kuworge elfde op EK in Moskou

19.39 uur: Gewichtheffer Enzo Kuworge is bij de EK in Moskou op de elfde plek geëindigd in de klasse boven 109 kilogram. De 19-jarige Nederlander verbeterde drie nationale records bij het toernooi in Rusland. Hij liet met trekken 176 kg noteren (+5) en met stoten kwam hij tot 222 kg (+2). Dat was in totaal goed voor 398 kg (+7). De Europese titel ging naar Georgiër Lasja Talakadze, die op een eindtotaal van 485 kg uitkwam.

Kuworge komt in mei nog uit bij de WK voor junioren in Oezbekistan. Met een topprestatie zou hij nog in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Wijlen Piet van der Kruk was in 1968 in Mexico de laatste Nederlandse gewichtheffer die op de Zomerspelen in actie kwam.

Tennis: Dubbeltitel voor Schuurs in Charleston

19.05 uur: Demi Schuurs heeft met partner Nicole Melichar het dubbelspel gewonnen op het tennistoernooi van Charleston. Het Nederlands/Amerikaanse koppel, als eerste geplaatst in de stad in South Carolina, was in de finale te sterk voor de Tsjechische speelsters Marie Bouzkova en Lucie Hradecka: 6-2 6-4.

Het was hun tweede toernooizege van dit jaar, de derde sinds de start van hun samenwerking afgelopen najaar. Vorig jaar wonnen ze het toernooi van Straatsburg. Dit jaar waren ze al de besten op de Qatar Open in Doha. Tussendoor bereikten Schuurs en Melichar de halve finales op de Australian Open.

„We kennen elkaar goed en voelen elkaar goed aan”, zei Schuurs op een persconferentie na afloop van de finale. „Nicole heeft bijvoorbeeld een goede opslag en ik kom graag naar het net. Zo zetten we onze tegenstanders vaak onder druk. We zijn goede vrienden op de baan en buiten de baan. Dat helpt ons ook.”

Voor Schuurs is het logisch dat ze zich volledig op het dubbelspel concentreert. „Toen ik nog singles speelde, was mijn hoogste notering op de wereldranglijst 512. In het dubbelspel presteer ik naar verhouding veel beter. Door mij volledig op het dubbelspel te concentreren word ik nog steeds beter.”

Tennis: Carreno Busta pakt titel in Marbella

16.56 uur: De Spanjaard Pablo Carreno Busta heeft in eigen land het ATP-toernooi van Marbella gewonnen. De als eerste geplaatste tennisser klopte in de finale zijn landgenoot Jaume Munar. De nummer 15 van de wereld zegevierde na 2 uur en 23 minuten in drie sets: 6-1 2-6 6-4.

Voor de 29-jarige Carreno Busta was het zijn vijfde titel. Eerder won hij de hardcourttoernooien van Winston-Salem (2016), Moskou (2016) en Chengdu (2019) en het graveltoernooi van Estoril (2017).

De 23-jarige Munar, de nummer 95 van de wereld, stond voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi.

Tennis: Sonego wint ook in het enkelspel titel op Sardinië

16.46 uur: De Italiaanse tennisser Lorenzo Sonego heeft het graveltoernooi in Cagliari op zijn naam geschreven. De nummer 34 van de wereld versloeg in een spannende finale Laslo Djere uit Servië. Na iets langer dan drie uur stond de eindstand op het scorebord: 2-6 7-6 (5) 6-4.

Voor Sonego was het zijn tweede titel dit weekeinde bij het evenement voor eigen publiek. Op zaterdag pakte hij met zijn landgenoot Andrea Vavassori al de eindzege in het dubbelspel.

Sonego veroverde op Sardinië zijn tweede titel op de ATP-Tour. Hij zegevierde eerder in 2019 op het Antalya Open.

Voetbal: Trainer Van den Brom met Racing Genk zeker van play-offs

15.31 uur: Racing Genk is in de Belgische voetbalcompetitie naar de tweede plaats gestegen en heeft zich verzekerd van deelname aan de play-offs om de landstitel. Het elftal van de Nederlandse trainer John van den Brom had weinig moeite met STVV: 4-0. Genk behaalde uit de laatste vijf competitieduels 13 punten. Koploper Club Brugge had zich eerder al geplaatst voor de play-offs met de bovenste clubs.

Genk scoorde tussen de 21 en 35e minuut drie keer, via Theo Bongonda, Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt. In de tweede helft trof ook topscorer Paul Onuachu, met zijn 27e treffer van het seizoen, nog doel.

De spelers van Van den Brom voetballen volgende week de laatste wedstrijd in de reguliere competitie, tegen Antwerp. De nummer 3 kan maandag bij winst op Moeskroen de tweede plek weer overnemen van Genk.

Voetbal: Real Madrid moet Vázquez voorlopig missen

15.12 uur: Lucas Vázquez komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie voor Real Madrid. Hij heeft zaterdag tijdens het gewonnen duel met Barcelona (2-1) een knieblessure opgelopen.

Vázquez viel geblesseerd uit na een botsing met Sergio Busquets. Volgens Real Madrid heeft hij een kruisband beschadigd. De medische staf van de Spaanse topclub weet nog niet hoelang de middenvelder is uitgeschakeld.

Snooker: Jimmy White nog twee jaar op de tour

14.24 uur: Jimmy White zal de komende twee seizoenen in actie komen op de ’snookertour’. Hij heeft deze tourkaart gekregen vanwege zijn uitstekende bijdrage aan de sport. De 58-jarige Londenaar verloor deze week van Stephen Hendry in de kwalificatieronde van het wereldkampioenschap.

Ondanks enkele indrukwekkende resultaten dit seizoen, waaronder een plaats bij de laatste zestien van het Gibraltar Open, zou White zijn tourkaart aan het einde van het seizoen moeten inleveren. White kreeg in 2017 zijn eerste tourkaart. The Whirwind heeft naast de masterstitel tien rankingtitels gewonnen en heeft zes keer de finale van het wereldkampioenschap gespeeld.

White bedankte in een reactie de voorzitters van de snookerorganisaties WST en WPSBA, Barry Hearn en Jason Ferguson. Naast White hebben ook Marco Fu, Ken Doherty en Stephen Hendry een tourkaart voor twee jaar gekregen.

Voetbal: De Graafschap met klein verschil langs Go Ahead Eagles

14.16 uur: De Graafschap staat in de Keuken Kampioen Divisie weer wat steviger op de tweede plaats. De formatie van coach Mike Snoei won op de eigen Vijverberg van Go Ahead Eagles, 1-0.

De achtervolgers Almere City FC en NAC Breda hebben nu 4 punten achterstand op De Graafschap. Almere heeft nog wel een duel extra te gaan. De eerste twee van de eerste divisie promoveren rechtstreeks. Koploper Cambuur, dat vrijdag won bij FC Den Bosch (3-5), is eigenlijk niet meer te achterhalen.

Na ruim een uur kwamen de Doetinchemmers op voorsprong. Jesse Schuurman was de doelpuntenmaker, na voorbereidend werk van Johnatan Opoku.

Wielrennen: Ellen van Dijk mist Amstel Gold Race na positieve coronatest

12:05: Wielrenster Ellen van Dijk komt in elk geval de komende week niet in actie. De renster van Trek-Segafredo heeft positief getest op het coronavirus.„Tot nu toe alleen last van min of meer gebruikelijke griepverschijnselen”, laat ze via Instagram weten. „Ik hoop dat ik snel weer op de fiets kan zitten.”

Wel gaf Van Dijk aan in elk geval de Brabantse Pijl van woensdag en de Amstel Gold Race (zondag) te missen.

Van Dijk won in maart voor de vierde keer de Healthy Ageing Tour.

Tennisser Monfils zegt af voor Masters in Monte Carlo

11:47 uur: Gaël Monfils heeft vanwege een kuitblessure afgezegd voor de Masters van Monte Carlo. Op sociale media zegt de 34-jarige Fransman, de nummer 13 van de wereld, dat hij al ruim een week last heeft van een kuitblessure.

Zaterdag verergerde de pijn tijdens de training. „Op advies van de medische staf heb ik een echo laten maken”, aldus de speler. „Daaruit bleek dat de blessure te ernstig is om te spelen.”

Monfils zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Pablo Andujar. In 2016 verloor de Fransman in Monte Carlo de finale van Rafael Nadal.

Bekijk ook: Tennissetje Gaël Monfils en Elina Svitolina stapt in het huwelijksbootje

Golfer Matsuyama begint als leider aan slotronde Masters

09:54 uur: Golfer Hideki Matsuyama is na de derde ronde de nieuwe koploper op het toernooi The Masters in de Amerikaanse staat Georgia. De 29-jarige Japanner noteerde op de Augusta National een ronde van 65 slagen, na vijf birdies en een eagle. Het was meteen de beste ronde van de dag.

Matsuyama, die al veertien overwinningen achter zijn naam heeft staan, nam meteen serieus afstand van zijn concurrenten. Zo heeft hij vier slagen voorsprong op een kwartet achtervolgers, de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Justin Rose. Rose had de eerste twee dagen de leiding. Op dag drie moest hij genoegen nemen met een ronde van 72 slagen.

De derde ronde werd enige tijd onderbroken wegens zeer slecht weer.

Basketballers LA Lakers ook zonder sterspelers naar winst

09:50 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers waren zaterdagavond in de Amerikaanse profcompetitie NBA te goed voor de Brooklyn Nets. De regerend kampioen, die speelde zonder de sterspelers LeBron James en Anthony Davis, won simpel met 101-126.

De bezoekers maakten het verschil met een collectieve prestatie. Liefst acht spelers scoorden minstens 10 punten. Topschutter werd André Drummond met 20 punten. Hij had ook nog eens 11 rebounds. Bij de thuisploeg, die de geblesseerde James Harden miste, kwam Kevin Durant tot 22 punten.

Voor de Lakers was het de 33e zege van het seizoen. Daar staan 20 nederlagen tegenover. Het team uit Californië staan voorlopig vijfde in de Western Conference.

Utah Jazz, de nummer 1 in het westen, won met 128-112 van Sacramento Kings. Donovan Mitchell zorgde met 42 punten voor zijn beste score van het seizoen.