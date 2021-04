John van den Brom met Racing Genk zeker van play-offs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Trainer Van den Brom met Racing Genk zeker van play-offs

15.31 uur: Racing Genk is in de Belgische voetbalcompetitie naar de tweede plaats gestegen en heeft zich verzekerd van deelname aan de play-offs om de landstitel. Het elftal van de Nederlandse trainer John van den Brom had weinig moeite met STVV: 4-0. Genk behaalde uit de laatste vijf competitieduels 13 punten. Koploper Club Brugge had zich eerder al geplaatst voor de play-offs met de bovenste clubs.

Genk scoorde tussen de 21 en 35e minuut drie keer, via Theo Bongonda, Bryan Heynen en Kristian Thorstvedt. In de tweede helft trof ook topscorer Paul Onuachu, met zijn 27e treffer van het seizoen, nog doel.

De spelers van Van den Brom voetballen volgende week de laatste wedstrijd in de reguliere competitie, tegen Antwerp. De nummer 3 kan maandag bij winst op Moeskroen de tweede plek weer overnemen van Genk.

Voetbal: Real Madrid moet Vázquez voorlopig missen

15.12 uur: Lucas Vázquez komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie voor Real Madrid. Hij heeft zaterdag tijdens het gewonnen duel met Barcelona (2-1) een knieblessure opgelopen.

Vázquez viel geblesseerd uit na een botsing met Sergio Busquets. Volgens Real Madrid heeft hij een kruisband beschadigd. De medische staf van de Spaanse topclub weet nog niet hoelang de middenvelder is uitgeschakeld.

Snooker: Jimmy White nog twee jaar op de tour

14.24 uur: Jimmy White zal de komende twee seizoenen in actie komen op de ‘snookertour’. Hij heeft deze tourkaart gekregen vanwege zijn uitstekende bijdrage aan de sport. De 58-jarige Londenaar verloor deze week van Stephen Hendry in de kwalificatieronde van het wereldkampioenschap.

Ondanks enkele indrukwekkende resultaten dit seizoen, waaronder een plaats bij de laatste zestien van het Gibraltar Open, zou White zijn tourkaart aan het einde van het seizoen moeten inleveren. White kreeg in 2017 zijn eerste tourkaart. The Whirwind heeft naast de masterstitel tien rankingtitels gewonnen en heeft zes keer de finale van het wereldkampioenschap gespeeld.

White bedankte in een reactie de voorzitters van de snookerorganisaties WST en WPSBA, Barry Hearn en Jason Ferguson. Naast White hebben ook Marco Fu, Ken Doherty en Stephen Hendry een tourkaart voor twee jaar gekregen.

Voetbal: De Graafschap met klein verschil langs Go Ahead Eagles

14.16 uur: De Graafschap staat in de Keuken Kampioen Divisie weer wat steviger op de tweede plaats. De formatie van coach Mike Snoei won op de eigen Vijverberg van Go Ahead Eagles, 1-0.

De achtervolgers Almere City FC en NAC Breda hebben nu 4 punten achterstand op De Graafschap. Almere heeft nog wel een duel extra te gaan. De eerste twee van de eerste divisie promoveren rechtstreeks. Koploper Cambuur, dat vrijdag won bij FC Den Bosch (3-5), is eigenlijk niet meer te achterhalen.

Na ruim een uur kwamen de Doetinchemmers op voorsprong. Jesse Schuurman was de doelpuntenmaker, na voorbereidend werk van Johnatan Opoku.

Wielrennen: Ellen van Dijk mist Amstel Gold Race na positieve coronatest

12:05: Wielrenster Ellen van Dijk komt in elk geval de komende week niet in actie. De renster van Trek-Segafredo heeft positief getest op het coronavirus.„Tot nu toe alleen last van min of meer gebruikelijke griepverschijnselen”, laat ze via Instagram weten. „Ik hoop dat ik snel weer op de fiets kan zitten.”

Wel gaf Van Dijk aan in elk geval de Brabantse Pijl van woensdag en de Amstel Gold Race (zondag) te missen.

Van Dijk won in maart voor de vierde keer de Healthy Ageing Tour.

Tennisser Monfils zegt af voor Masters in Monte Carlo

11:47 uur: Gaël Monfils heeft vanwege een kuitblessure afgezegd voor de Masters van Monte Carlo. Op sociale media zegt de 34-jarige Fransman, de nummer 13 van de wereld, dat hij al ruim een week last heeft van een kuitblessure.

Zaterdag verergerde de pijn tijdens de training. „Op advies van de medische staf heb ik een echo laten maken”, aldus de speler. „Daaruit bleek dat de blessure te ernstig is om te spelen.”

Monfils zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Spanjaard Pablo Andujar. In 2016 verloor de Fransman in Monte Carlo de finale van Rafael Nadal.

Golfer Matsuyama begint als leider aan slotronde Masters

09:54 uur: Golfer Hideki Matsuyama is na de derde ronde de nieuwe koploper op het toernooi The Masters in de Amerikaanse staat Georgia. De 29-jarige Japanner noteerde op de Augusta National een ronde van 65 slagen, na vijf birdies en een eagle. Het was meteen de beste ronde van de dag.

Matsuyama, die al veertien overwinningen achter zijn naam heeft staan, nam meteen serieus afstand van zijn concurrenten. Zo heeft hij vier slagen voorsprong op een kwartet achtervolgers, de Amerikanen Xander Schauffele en Will Zalatoris, de Australiër Marc Leishman en de Engelsman Justin Rose. Rose had de eerste twee dagen de leiding. Op dag drie moest hij genoegen nemen met een ronde van 72 slagen.

De derde ronde werd enige tijd onderbroken wegens zeer slecht weer.

Basketballers LA Lakers ook zonder sterspelers naar winst

09:50 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers waren zaterdagavond in de Amerikaanse profcompetitie NBA te goed voor de Brooklyn Nets. De regerend kampioen, die speelde zonder de sterspelers LeBron James en Anthony Davis, won simpel met 101-126.

De bezoekers maakten het verschil met een collectieve prestatie. Liefst acht spelers scoorden minstens 10 punten. Topschutter werd André Drummond met 20 punten. Hij had ook nog eens 11 rebounds. Bij de thuisploeg, die de geblesseerde James Harden miste, kwam Kevin Durant tot 22 punten.

Voor de Lakers was het de 33e zege van het seizoen. Daar staan 20 nederlagen tegenover. Het team uit Californië staan voorlopig vijfde in de Western Conference.

Utah Jazz, de nummer 1 in het westen, won met 128-112 van Sacramento Kings. Donovan Mitchell zorgde met 42 punten voor zijn beste score van het seizoen.