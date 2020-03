Danny van Poppel op archiefbeeld Ⓒ EPA

PLAISIR - Voor Danny van Poppel is Parijs-Nice alweer verleden tijd. Na tachtig kilometer kneep de jongste van de twee broers die voor Wanty-Gobert fietsen, in de remmen. „Ik was leeg, kapot en voelde me heel slecht. Ik denk door de horror-reis van gisteren.”