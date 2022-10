Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Gedoe over budgetplafond nachtmerrie voor F1

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Toto Wolff en Christian Horner tijdens het beslissende raceweekeinde vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

En wéér gaat het over het Formule 1-seizoen 2021 en de uiteindelijke afloop in Abu Dhabi. Negen maanden na dato dus. Opgerakeld door gelekte verhalen vanuit, in eerste instantie, het Ferrari-kamp over het feit dat Red Bull Racing en Aston Martin vorig jaar het budgetplafond zouden hebben overschreden.