Hersteltraining basisploeg, reserves met Matthijs de Ligt op het veld

Doelman Maarten Stekelenburg was de enige basisspeler die samen met de reserves en de vijf invallers van zondag (Joël Veltman, Nathan Aké, Owen Wijndal, Luuk de Jong en Donyell Malen) op het veld in Zeist verscheen. De selectie, bestaande uit 25 man, is compleet.

Matthijs de Ligt deed ook weer mee. De centrale verdediger van Juventus bleef tegen Oekraïne buiten de wedstrijdselectie. De Ligt is nagenoeg hersteld van een liesblessure. De Boer wilde, met het oog op het verdere verloop van het toernooi, nog geen risico met hem nemen.

Denzel Dumfries had maandag nog altijd de grootste lach om zijn mond. De verdediger van PSV, die na het EK een transfer naar een buitenlandse club wil maken, kopte Oranje in de slotfase naar de zege. Ook bij de eerste twee doelpunten was hij betrokken.

Bekijk ook: Sterk Oranje komt met schrik vrij en opent EK met zege op Oekraïne

Bekijk ook: Frank de Boer snoert voorlopig iedereen de mond

Oostenrijk was zondag met 3-1 te sterk voor Noord-Macedonië en is na de eerste speelronde koploper in groep C. Nederland en Oostenrijk trappen donderdag om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA, die opnieuw met 16.000 toeschouwers gevuld zal zijn.

Luister ook naar voetbalpodcast ’Kick-off Oranje’, waarin chef voetbal Valentijn Driessen, Nederlands elftal-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee het laatste EK-nieuws bespreken: