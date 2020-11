Bijzondere Vuelta-trofee voor Chris Froome

„Dat is een heel speciale zege”, zei de Brit. „Toen ik het nieuws vorig jaar vernam, lag ik nog op intensive care na mijn val. Ik wist toen niet eens of ik ooit nog zou kunnen koersen.”

In juni vorig jaar kwam het bericht dat Froome werd aangeduid als eindwinnaar van de Vuelta 2011, waarin hij tweede werd. De Spanjaard Juan José Cobo werd zijn eindzege afgenomen wegens dopinggebruik. Op dat moment lag Froome nog in het ziekenhuis na zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Froome brak daarbij onder andere zijn dijbeen, elleboog en enkele ribben. Hij moest maandenlang revalideren.

„Bedankt aan de Vuelta dat ik vandaag deze trofee in ontvangst mag nemen”, schreef de Brit op Twitter. „Ik hoorde voor het eerst van mijn eindzege in het ziekenhuis, toen ik niet wist of ik ooit nog zou kunnen koersen. Vandaag zal ik mijn eerste grote ronde uitrijden sinds die zware val. En ook al was ik nog niet op het verhoopte niveau waarvoor ik gewerkt had, toch ben ik trots dat ik deze stap al heb bereikt in mijn comeback om ooit weer de renner te zijn die ik wil zijn.”