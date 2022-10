Valentijn Driessen: Tadic is speler en geen coach

Voetbal

Ten Hag over ’indrukwekkende’ mijlpaal Ronaldo: ’Zullen meer goals volgen’

Erik ten Hag gelooft dat Cristiano Ronaldo na zijn eerste doelpunt in de Premier League dit seizoen zijn topvorm weer terug kan krijgen. De Portugees viel vroeg in in het duel met Everton en maakte vlak voor rust de 2-1 voor Manchester United. Dat bleek het winnende doelpunt te zijn en Ronaldo’s 700...