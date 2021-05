Tranen vloeien in MotoGP bij opgebloeide coureur Jack Miller

Premium Sport

Voor Moto2-coureur Bo Bendsneyder is het erop of eronder in grandprixseizoen

Het was een aanbod dat hij niet kon weigeren. Motorcoureur Bo Bendsneyder wiens carrière zich in een neerwaartse spiraal leek te bevinden, greep de gelegenheid van het Pertamina Mandalika SAG Team dan ook gretig met beide handen aan. „Het is niet een kans, het is dé kans”, bekende de 22-jarige Rotte...