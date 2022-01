Nieuw hoofdstuk: Novak Djokovic mag Australië (nog) niet in door blunder met visa

Hij kwam Australische tijd midden in nacht aan in Melbourne, maar daar stuitte de nummer 1 van de wereld toch op een probleem. De lokale autoriteiten stelden namelijk vast dat zijn werkvisum zo’n medische uitzondering eigenlijk helemaal niet toelaat.

En dus is Djokovic in een bureaucratische mallemolen beland. Hulp hoeft hij in ieder geval daar niet te verwachten. „De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen”, aldus Jaala Pulford, de bevoegde minister van de staat Victoria.

Ze vervolgt: „We zijn altijd helder geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische uitzonderingen zijn een zaak van dokters.”

Mocht Djoko alsnog langs de douane geraken, lijkt één ding duidelijk: een warm onthaal hoeft hij niet te verwachten in Australië.

