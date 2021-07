Dusan Tadic blijft bij Ajax

Overmars liet afgelopen weekeinde al weten dat Tadic niet te koop is. „We zijn drie jaar geleden met iets moois begonnen en Dusan is veel te belangrijk. Hij is bij Ajax het cement tussen de bouwstenen.”

Tadic kwam in de zomer van 2018 over van Southampton. In 149 officiële wedstrijden voor Ajax scoorde Tadic 76 keer en leverde hij 70 assists.