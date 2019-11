Flörsch na horrorcrash terug in Macau: ’onwerkelijk’

Beelden van de gruwelijke crash van Flörsch domineerden een jaar geleden internet. Ze raakte tijdens de race op het stratencircuit van het Chinese schiereiland de macht over het stuur kwijt, kwam met hoge snelheid los van de grond en boorde zich met haar bolide achter de vangrails in een gebouw. Ze overleefde wonderwel het ongeval en kwam er af met een gebroken halswervel.

„Het is wel een beetje onwerkelijk, want ik had zelf nooit gedacht dat ik hier een jaar na het ongeval alweer aan de start zou verschijnen. Maar ik ben er heel gelukkig mee, want ik vind de baan in Macau fantastisch.”