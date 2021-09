Max Verstappen maakt oranje-feest in Zandvoort compleet met foutloze zegetocht

Dankzij zijn overwinning heeft Verstappen ook de leiding in het kampioenschap weer overgenomen van Hamilton. Na uitvalbeurten in Groot-Brittannië en Hongarije raakte de Limburger zijn koppositie pal voor de zomerstop kwijt. Met een ’halve’ overwinning in Spa werd de gang naar boven vorige week al ingezet. De voorsprong van Verstappen op Hamilton is nu drie punten.

Nooit eerder won een Nederlander een Formule 1-race op Zandvoort. De zesde plek (Carel Godin de Beaufort in 1962 en Gijs van Lennep in 1973) was tot zondag het beste resultaat. De laatste keer dat de koningsklasse Zandvoort aandeed was in 1985. Toen zegevierde wijlen Niki Lauda.

Een beeld van de start. Ⓒ ANP

Start

Verstappen kende zondag een uitstekende start. Terwijl op de achtergrond nog een oranje rookwalm over het rechte stuk trok, vanwege de talloze afgestoken vuurwerkfakkels, behield de Nederlander op weg naar de Tarzanbocht een florissante voorsprong op Hamilton. Ondanks de smalle baan, bleven grote incidenten uit in de openingsronde.

Jubileum

In de tiende ronde vierde de 23-jarige Verstappen een jubileum, hoogstwaarschijnlijk zonder het zelf te weten. Voor de 1000e keer kwam hij als Formule 1-coureur in leidende positie over start-finish.

Bekijk ook: Max Verstappen slecht magische grens tijdens Dutch GP

Max Verstappen met achter zich Lewis Hamilton. Ⓒ ANP

Ophouden

Hamilton dook in de 21e ronde als eerste voor de grote namen naar binnen voor nieuwe banden. De Brit stapte over op de medium compound. Een ronde later volgde Verstappen dat voorbeeld, waarmee hij Bottas in staat stelde om de leiding over te nemen.

Samen reden de twee titelrivalen vervolgens langzaam maar zeker richting de Fin. Hamilton was op de nieuwe band een tikkeltje sneller dan Verstappen, maar slaagde er niet in om zó dichtbij te komen dat hij een inhaalactie kon ondernemen.

Door Bottas lang buiten te houden, probeerde Mercedes Verstappen op te vangen (en op te houden). „Dit is voor de leiding. Ik laat het aan jou”, kreeg de Mercedes-coureur over de boordradio toen Verstappen zich aan zijn staart meldde.

Max Verstappen baant zich een weg door de oranje rook. Ⓒ ANP

Dat plannetje mislukte. In ronde 31 was Bottas op het rechte stuk geen partij voor de veel snellere Verstappen, die gebruik kon maken van zijn DRS en eigenlijk amper tijd verloor bij zijn inhaalactie. Direct na de Tarzanbocht liet Bottas ook de aanstormende Hamilton simpel passeren, waarna de orde vooraan weer was hersteld.

Tweede stop

In de 40e ronde herhaalde het bandenspel zich. Opnieuw dook Hamilton als eerste naar binnen en volgde Verstappen. Het verschil was dit keer echter dat de Nederlander niet overstapte op medium, maar harde banden. Waar Verstappen op dat rubber gemakkelijk tot het einde buiten kon blijven, moest Hamilton het in de slotfase rustig aan doen om zijn banden heel te houden.

In de voorlaatste ronde dook de Brit nog naar binnen om het bonuspunt van de snelste raceronde in de wacht te slepen dat lukte, al verloor hij alsnog de WK-leiding aan Verstappen, die bij het passeren van de finish getrakteerd werd op een staande ovatie en een knallende vuurwerkshow.

De koninklijke familie kijkt toe. Ⓒ ANP/HH

Bekijk hier alle Formule 1-statistieken.