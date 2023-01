Premium Het beste van De Telegraaf

’Je doet het nooit meer, óf je raakt eraan verslaafd’ Woestijn-rally vol avontuur voor Pol en Aaldering: ’Een perfecte Dakar is een saaie Dakar’

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Wesley Aaldering staat 44e in het klassement bij de motoren, Pol is momenteel 56e. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „Er zijn twee opties met de Dakar-rally. Je doet het één keer en nooit meer, of je raakt er verslaafd aan. En ik behoor tot die laatste categorie.” Was getekend, Mirjam Pol, een van de twee Nederlandse motorcoureurs die meedoen aan de huidige editie in Saoedi-Arabië.