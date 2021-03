Slavia Praag dient klacht in tegen Rangers na ’geweld in catacomben’

Slavia beweert dat Kudela in de catacomben zou zijn opgewacht, waarna de camera’s bedekt werden en de verdediger te lijf werd gegaan. „Deze brutale aanval werd met volle overtuiging uitgevoerd om onze speler pijn te doen”, schrijft de Tsjechische club in een verklaring. „Kamara viel hem aan en Rangers-trainer Steven Gerrard stond erbij en keek er naar. Ook UEFA-vertegenwoordigers waren erbij en zij waren geschokt door het gedrag van de Rangers-delegatie.”

’Groen licht voor racisme’

Het gedrag van Kamara zou voortkomen uit het feit dat Kudela hem tijdens de wedstrijd (die Slavia met 2-0 won) racisctisch had bejegend. „Ik zou mezelf niet respecteren als ik zou accepteren wat er op het veld tegen mij is gezegd. Als de UEFA hier niet tegen ingrijpt, moet dat beschouwd worden als groen licht voor racisme.”

Kamara vervolgt: „Sinds de zomer wordt er al geknield voorafgaand aan wedstrijden als teken van een statement tegen racisme. Als de UEFA racisme echt ’de rode kaart’ wil geven, dan is het tijd voor een zero tolerance-beleid.” En waar Kudela en Slavia alle racistische uitingen ontkennen, voert Kamara zijn ploeggenoot Bongani Zungu op als ’getuige’. „Hij stond dichtbij en heeft alles kunnen horen.”

’You fucking guy’

Slavia ontkent in de eerder gememoreerde verklaring dat Kudela iets racistisch gezegd heeft. „Ik heb in het heetst van de strijd ’You fucking guy’ gezegd, van racisme is absoluut geen sprake geweest”, aldus Kudela. Slavia benoemt verder het harde en onsportieve spel van Rangers. „We hebben met Slavia nog nooit zo’n onsportieve tegenstander gehad. Veel van hun tackles hebben onze spelers blessures opgeleverd. Keeper Ondrej Kolar moest met tien hechtingen in zijn hoofd zelfs naar het ziekenhuis.”

De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar alle gebeurtenissen in het Ibrox Stadium. Slavia Praag neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Arsenal.

