Na drama-avond Hari en Wrzosek maakt Glory namen voor vervangend evenement bekend

Het wordt een rematch tussen de twee, want vorig jaar namen ze het ook tegen elkaar op. Plazibat won toen overtuigend.

Er staan die middag nog twee andere gevechten op het programma. Naast Plazibat en Khbabez staat ook het lichtgewicht kampioenschapsgevecht tussen Tyjani Beztati en Josh Jauncey op de rol en nemen Rhys Brudenell en Tariq Osaro het tegen elkaar op.

Het evenement op zaterdag 14 mei start om 15.00 uur en is exclusief te bekijken door mensen die online een kaartje voor Glory 80 hadden gekocht of die erbij waren in Hasselt. Er is geen publiek welkom in de zaal.