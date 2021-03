Formule 1 bevestigt terugkeer naar Portugal in 2021

De race vindt plaats op 2 mei. Het wordt de derde race van het seizoen na de De openingsrace op 28 maart in Bahrein en de GP Emilia-Romagna op 18 april.

Vorig jaar werd de Algarve aangedaan, nadat de kalender vanwege het coronaviruso op de schop was gegooid. Het was toen de eerste keer sinds 1996 dat er een F1-race plaatsvond in Portugal. Destijds werd gereden op het circuit van Estoril.

De latere wereldkampioen Lewis Hamilton zegevierde vorig seizoen op het Autodromo do Algarve. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas eindigde voor Red Bull-rijder Max Verstappen als tweede.

Fans

Onduidelijk is nog of er fans aanwezig kunnen zijn tijdens het GP-weekeinde in Portimão. Dat wordt de komende weken onderzocht. In 2020, toen de race op 25 oktober werd afgewerkt, waren bijna 30.000 toeschouwers aanwezig.