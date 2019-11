Sport Kort: Besseling aan kop in Zuid-Afrika

Golf: Besseling aan kop in Zuid-Afrika

14.41 uur: Wil Besseling is sterk begonnen aan het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika, het eerste toernooi dat deel uitmaakt van het nieuwe seizoen van de Europese Tour. De Noord-Hollander gaat vooralsnog aan de leiding op de golfbaan van Leopard Creek in Malalane met een score van 65 slagen, zeven onder het baangemiddelde. Nog niet alle deelnemers zijn binnen.

Besseling eindigde dit jaar als achttiende op de Challenge Tour en miste daardoor nipt een vast startbewijs voor de Europese Tour. Hij mag dankzij die eindklassering wel meedoen in de wat kleinere toernooien van de Tour, zoals die in Zuid-Afrika. Hij was dit jaar ook al de beste Nederlander in het KLM Open met de zevende plaats.

De organisatie van het toernooi in Malalane gaf de golfers vanwege de extreme hitte toestemming af te wijken van het vaste kledingvoorschrift. Ze mochten voor het eerst de lange broek inruilen voor een korte.

Bondscoach Ronald Koeman Ⓒ BOUWMAN, RENE

Voetbal: Oranje zakt twee plaatsen op wereldranglijst

10.52 uur: Het Nederlands voetbalelftal is deze maand twee plaatsen gezakt op de wereldranglijst; van de twaalfde naar de veertiende positie.

Het gelijke spel tegen Noord-Ierland en de winst op Estland in de EK-kwalificatie waren niet voldoende om de twaalfde plek te behouden. Zwitserland en Italië gingen de ploeg van bondscoach Ronald Koeman voorbij.

De top vijf van de FIFA-ranking bleef ongewijzigd. België is de koploper, met wereldkampioen Frankrijk op de tweede plaats en Brazilië als derde. Engeland en Uruguay volgen.

Squash: EK naar Eindhoven

09.00 uur: Het Europees kampioenschap squash voor landenteams vindt in 2020 plaats in Nederland. Plaats van handeling in de week van 28 april tot en met 2 mei is het Klokgebouw in Eindhoven.

De Squash Bond Nederland verwacht ruim tweehonderd deelnemers uit twintig verschillende landen. De Europese toplanden, waaronder Frankrijk, Engeland, Duitsland en België, zullen in hun sterkste bezetting deelnemen. Bij de vrouwen is Nederland, met beste speelster Milou van der Heijden in de ploeg, een kanshebber op de titel.

Europese topspelers die naar verwachting meedoen zijn Simon Rössner (Duitsland), Grégoire Marche (Frankrijk), James Willstrop (Engeland), Nele Gilis (België) en Camille Serme (Frankrijk).

„Door het EK Squash in 2020 naar Nederland te halen, hopen we nog meer mensen te interesseren voor de sport. Iedereen is welkom: jong, oud, groot squashfan of gewoon geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de sport”, aldus Sven Wouters, directeur van de squashbond.

Lionel Messi vraagt aan Ousmane Dembele hoe het gaat. Ⓒ EPA

Voetbal: Blessure FC Barcelona-aanvaller Dembélé

09.28 uur: Ousmane Dembélé staat enige tijd aan de kant bij FC Barcelona. De 22-jarige Fransman heeft woensdag in het Champions Leagueduel met Borussia Dortmund (3-1) een spierblessure aan de rechterdij opgelopen.

Dembélé moest tegen Dortmund, zijn vorige club, na een klein halfuur naar de kant. Hij werd vervangen door zijn landgenoot Antoine Griezmann, een van de doelpuntenmakers voor de thuisclub.

Nader onderzoek moet de ernst van de blessure uitwijzen. De linksbuiten, die deze jaargang al enkele wedstrijden miste met een hamstringblessure, scoorde dit seizoen eenmaal in negen partijen. Barcelona speelt zondag de lastige uitwedstrijd tegen Atlético Madrid.

De Nederlanders Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in actie. Ⓒ EPA

Baanwielrennen: Wereldbeker Hongkong gaat door

07.42 uur: De wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Hongkong gaan dit weekeinde definitief door. Volgens de organisatie is het geweld in de stad door de demonstraties tegen de regering geluwd.

„Er waren zorgen bij ons, maar de situatie lijkt verbeterd en we zetten het evenement door”, liet de voorzitter van de wielerbond van Hongkong weten. De wedstrijden duren van 29 tot en met 1 december.

De Nederlandse baanselectie neemt deel aan de wedstrijden in het Velodrome in Hongkong. Vooral de sprintploeg heeft omvang, omdat Nederland punten wil scoren voor de olympische ranking en zich nog eens wil meten met de sterke Nieuw-Zeelandse sprinters.

De gewelddadige protesten in Hongkong leidden de afgelopen tijd tot het schrappen van toonaangevende sportevenementen. Het Hongkong Open in de sporten golf, tennis en squash zijn afgeblazen.