Sport Kort: Teamsprinters oppermachtig in Hongkong

Wielrennen: Teamsprinters oppermachtig in Hongkong

14.37 uur: De Nederlandse sprinters hebben bij de derde wereldbekerwedstrijden baanwielrennen opnieuw goud gepakt op de teamsprint. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de regerend wereldkampioenen op dit onderdeel, waren oppermachtig in Hongkong. Het was de derde wereldbekerzege voor de teamsprinters dit seizoen.

Het Nederlandse trio was al duidelijk de snelste in de eerste ronde tegen Team Erdgas. In de finale tegen Duitsland kwamen Van den Berg, Lavreysen en Hoogland tot een tijd van 42,271 seconden en dat was 1,165 seconde sneller dan het drietal uit Duitsland. Het brons was voor Frankrijk, dat Nieuw-Zeeland versloeg.

De teamsprintsters wisten zich niet te plaatsen in de strijd om de medailles. Kyra Lamberink en Steffie van der Peet werden in de eerste ronde uitgeschakeld door China.

Voetbal: Dortmund spreekt vertrouwen uit in Favre

14.25 uur: Sportdirecteur Michael Zorc van Borussia Dortmund heeft het vertrouwen uitgesproken in trainer Lucien Favre. De coach blijft ook in functie als Dortmund zaterdag verliest van Hertha BSC. „Wij hebben vertrouwen in Lucien, hij werkt heel hard en wil voor de ommekeer zorgen. We geloven dat ons dat gaat lukken”, zei Zorc.

De trainer zelf wil niet verder kijken dan de wedstrijd in Berlijn, waar Jürgen Klinsmann debuteert als nieuwe coach van Hertha BSC. „Ik concentreer me op het belangrijkste, de discussie over mij is onbelangrijk. Dat hoort erbij, als de goede resultaten achterblijven”, zei Favre. „Dat accepteer ik. Maar ik heb vertrouwen in de ploeg en de spelers in mij.”

Favre maakte bekend dat aanvaller Jadon Sancho terugkeert in de basis. De Engelsman was te laat gekomen in de aanloop naar het duel in de Champions League met FC Barcelona en door de trainer uit de startopstelling gelaten. „We hebben dat intern al lang uitgesproken. Wij kijken vooruit.”

Atletiek: Oud-atlete Akihary in bestuur Atletiekunie

14.10 uur: Voormalig topatlete Esther Akihary neemt zitting in het bestuur van de Atletiekunie. De 32-jarige oud-sprintster krijgt binnen het bestuur de portefeuille topsport. Akihary nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen in Londen. Ze won met de estafetteploeg zilver op de 4x100 meter bij de EK atletiek in 2012.

De oud-sprintster wil een brug vormen tussen de topsporters en de Atletiekunie. „Een van mijn taken als bestuurder is overleggen met de atletencommissie over topsportonderwerpen”, zegt Akihary. „Ik denk dat het prettig is voor topsporters dat ze weten dat er iemand in het bestuur zit die hen kent en weet wat topsport is.”

Haar taken als bestuurslid zullen echter breder zijn dan die van de topsporter. „Als atleet leef je in een fantastische wereld, maar je kijkt alleen als topsporter naar de atletiek. Het bestuur kijkt breder dan dat, objectiever. En dat zal ik nu ook doen. Hoewel mijn aandachtsgebied topsport is, zal ik me ook bezighouden met de beleidsvorming van de andere programma’s.”

Voetbal: Voetbalsters uitgenodigd voor Frans toernooi

13.12 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben een uitnodiging gekregen van de Franse bond voor een vriendschappelijk toernooi in het voorjaar. Brazilië en Canada zijn ook uitgenodigd door Frankrijk, dat als gastland sowieso meedoet. Bondscoach Sarina Wiegman moet beslissen of ze met Oranje wil meedoen aan dit vierlandentoernooi of dat de voetbalsters, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in actie komen op het toernooi om de Algarve Cup. Aan het programma van de ’Leeuwinnen’ voor 2020 wordt nog gewerkt, meldde een woordvoerster van de KNVB.

De Franse bond wil het 50-jarig bestaan van voetbal voor vrouwen in het land opluisteren met een aansprekend evenement. De wedstrijden worden tussen 4 en 10 maart gespeeld in Calais en Valenciennes. De Nederlandse voetbalsters kwamen afgelopen zomer tijdens het WK twee keer in actie in Valenciennes, de groepswedstrijd tegen Kameroen (3-1) en de kwartfinale tegen Italië (2-0).

Oranje gaat in juli naar Japan voor het debuut op de Olympische Spelen. In april vindt de loting plaats. Komend jaar staan voor de Europees kampioen ook nog vier wedstrijden in de EK-kwalificatie op het programma.v