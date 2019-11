Sport Kort: Voetbalsters uitgenodigd voor Frans toernooi

Voetbal: Voetbalsters uitgenodigd voor Frans toernooi

13.12 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben een uitnodiging gekregen van de Franse bond voor een vriendschappelijk toernooi in het voorjaar. Brazilië en Canada zijn ook uitgenodigd door Frankrijk, dat als gastland sowieso meedoet. Bondscoach Sarina Wiegman moet beslissen of ze met Oranje wil meedoen aan dit vierlandentoernooi of dat de voetbalsters, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in actie komen op het toernooi om de Algarve Cup. Aan het programma van de 'Leeuwinnen' voor 2020 wordt nog gewerkt, meldde een woordvoerster van de KNVB.

De Franse bond wil het 50-jarig bestaan van voetbal voor vrouwen in het land opluisteren met een aansprekend evenement. De wedstrijden worden tussen 4 en 10 maart gespeeld in Calais en Valenciennes. De Nederlandse voetbalsters kwamen afgelopen zomer tijdens het WK twee keer in actie in Valenciennes, de groepswedstrijd tegen Kameroen (3-1) en de kwartfinale tegen Italië (2-0).

Oranje gaat in juli naar Japan voor het debuut op de Olympische Spelen. In april vindt de loting plaats. Komend jaar staan voor de Europees kampioen ook nog vier wedstrijden in de EK-kwalificatie op het programma.v