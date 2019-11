Sport Kort: Wereldbeker gaat door in onrustig Hongkong

Baanwielrennen: Wereldbeker Hongkong gaat door

07.42 uur: De wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Hongkong gaan dit weekeinde definitief door. Volgens de organisatie is het geweld in de stad door de demonstraties tegen de regering geluwd.

„Er waren zorgen bij ons, maar de situatie lijkt verbeterd en we zetten het evenement door”, liet de voorzitter van de wielerbond van Hongkong weten. De wedstrijden duren van 29 tot en met 1 december.

De Nederlandse baanselectie neemt deel aan de wedstrijden in het Velodrome in Hongkong. Vooral de sprintploeg heeft omvang, omdat Nederland punten wil scoren voor de olympische ranking en zich nog eens wil meten met de sterke Nieuw-Zeelandse sprinters.

De gewelddadige protesten in Hongkong leidden de afgelopen tijd tot het schrappen van toonaangevende sportevenementen. Het Hongkong Open in de sporten golf, tennis en squash zijn afgeblazen.