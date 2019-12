’Veldbestormer’ Lille-Ajax zette shirt Ziyech gelijk te koop

Nog geen week nadat de kleine krullenbol door stewards het veld af werd gehaald tijdens het Champions League van Ajax in Frankrijk, lijkt het tricot van Ziyech namelijk te koop te zijn aangeboden. Op eBay was te zien hoe het shirt van de Marokkaanse sterspeler van Ajax aan de hoogste bieder zou worden verkocht. Althans, volgens de aanbieder gaat het om het wedstrijdgedragen shirt. Inmiddels is de advertentie van eBay verwijderd.

De jonge veldbestormer of zijn ouders zijn wellicht meer happy met geld dan met het shirt (voorzien van Champions League-, UEFA-badge én het wit van de lijnen op het veld) van de man aan wie hij zich zo vastklampte. Het openingsbod staat op 200 euro.

Het shirt van Ziyech komt niet bij de jongen op zijn kamer te hangen, maar is voor de liefhebber te koop op eBay. Ⓒ Screenshot