Eden Hazard droomt van balkonscène met Rode Duivels

Hazard maakt al jaren deel uit van een gouden generatie Belgische voetballers die nog steeds op een hoofdprijs wacht. De Rode Duivels strandden in de kwartfinales van het WK van 2014 en de laatste twee EK’s. Op het laatste WK ging het mis in de halve finale. Zelfs de Nations League werd nooit gewonnen.

Veel Belgische internationals strijden in Qatar voor het laatst om de wereldtitel. Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini en Steven Defour zijn al afgezwaaid, Jan Vertonghen (35 jaar), Dries Mertens (35) Toby Alderweireld (33) en Axel Witsel (33) ontbreken over vier jaar ook. En niemand weet of Hazard (31), Thibaut Courtois (30), Kevin de Bruyne (30) en Romelu Lukaku (29) het WK van 2026 nog halen.

België voerde lange tijd de wereldranglijst aan, totdat Brazilië twee maanden geleden de koppositie overnam. Roberto Martínez, de Spaanse bondscoach van België, wil dolgraag wereldkampioen worden in Qatar. „Maar deze generatie heeft het voetbal in België sowieso veranderd”, zei hij onlangs. „Deze generatie staat of valt niet met zilverwerk. Zij kunnen wedijveren met de beste ploegen van de wereld. Dit is een fantastische periode voor het Belgische voetbal.”