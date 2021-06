Sport Kort: Geen rol van betekenis Van Kalmthout 2e GP Detroit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Van Kalmthout eindigt in achterhoede in 2e GP Detroit

21.30 uur: Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series tijdens de tweede Grand Prix van het weekeinde in Detroit genoegen moeten nemen met een plaats in de achterhoede. De Nederlander eindigde na zeventig ronden op de achttiende plek, mede door een aantal extra pitstops. Zijn achterstand op winnaar Pato O'Ward uit Mexico bedroeg bijna 17 seconden.

Van Kalmthout was vanaf de derde startpositie aan de race begonnen. O'Ward (22) ging als zestiende van start. Hij boekte zijn tweede seizoenszege. O'Ward reed alleen in de laatste drie ronden aan de leiding.

'VeeKay' eindigde een dag eerder op het stratencircuit van Belle Island Park als tweede, kort achter de Zweedse winnaar Marcus Ericsson, een voormalig coureur in de Formule 1.

Na acht races leidt O'Ward met 299 punten. Van Kalmthout staat op de vijfde plek met 243 punten.

Turnster Geurts verrast in olympische kwalificatiewedstrijd

19.11 uur: Turnster Elze Geurts van Turnz Amsterdam heeft verrassend de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Een foutloze meerkamp bracht haar in Rotterdam op een totaal van 53,034 punten.

Daarmee bleef ze Lieke Wevers voor. Die kwam ten val op balk en vloer. Wevers behaalde een totaal van 52,033 punten. De derde plek ging naar Naomi Visser (51,567), die met een val van brug ook geen vlekkeloze meerkamp kende. Wevers behaalde de hoogste dagscore aan brug: 13,600, Visser deed dat op vloer: 13,333.

De 26-jarige Geurts werd vorige maand als laatste turnster toegevoegd aan de negenkoppige olympische trajectselectie van bondscoach Bram van Bokhoven. „Ik ben heel blij met het feit dat ik zover ben gekomen. Ik ging de wedstrijd in met het gevoel dat ik eigenlijk alles al had bereikt wat ik wilde bereiken dit seizoen”, bekende Geurts, die in Rotterdam onverwacht naar de eerste plaats turnde. Haar beste scores zette ze neer op sprong (14,667, hoogste dagscore) en vloer (13,200).

„Dit komt voor mij wel als een verrassing”, merkte Geurts op. „Het is een heel sterk veld. De wedstrijd ging eigenlijk heel goed, ik heb gedaan wat ik de afgelopen periode in de training heb gedaan. Daar ben ik heel tevreden over. Het is natuurlijk de eerste kwalificatie, de tweede is ook heel belangrijk. Ik denk dat het nog alle kanten op kan gaan.”

Sanne Wevers kwam in Rotterdam slechts in actie op de onderdelen balk en brug. De olympisch balkkampioene van 2016 zette de hoogste dagscore neer op balk (13,467), maar ging met haar nieuwe en verzwaarde programma aan brug drie keer onderuit (9,833).

Eythora Thorsdottir, in 2016 nog goed voor een negende plek in de meerkamp tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, was vanwege een enkelblessure afwezig. Thorsdottir hoopt tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd, op 26 juni, wel in actie te komen.

Op uiterlijk 28 juni wordt de vierkoppige selectie voor Tokio bekend. Er worden dan ook twee reserves aangewezen.

Golf: Besseling en Luiten in middenmoot na matig weekeinde

19.11 uur: Door matig spel in het weekeinde hebben de Nederlandse golfers Wil Besseling en Joost Luiten bij het Scandinavian Mixed in Göteborg geen hoofdrol kunnen vervullen. Beiden eindigden in de middenmoot van het gemengde toernooi, dat met een score van 271 slagen (-17) werd gewonnen door de Noord-Ier Jonathan Caldwell. Het was zijn eerste titel op de Europese tour.

Besseling belandde met een score van 282 slagen op de 33e plek. Hij ging zaterdag rond in 70 slagen en zondag gebruikte hij 74 slagen.

Luiten eindigde als 46e met een totaal van 285. Hij kon zich zondag niet meer herstellen van een moeizame derde ronde van 78 slagen. Luiten had zaterdag veel last van de stormachtige wind op de baan. Hij zakte door onder meer vijf bogeys en twee double bogeys van de tweede naar de 27e plaats. Een dag later ging Luiten rond in 75 slagen, waardoor hij in het eindklassement nog verder naar beneden viel.

Bij het gemengde toernooi uit de Europese tour speelden mannen en vrouwen tegelijkertijd dezelfde achttien holes en streden om dezelfde winnaarstrofee en een prijzenpot van 1 miljoen euro. De Engelse Alice Hewson was op de derde plaats met een score van 273 slagen de best geklasseerde golfster.

Goud voor olympische zeilteams in Medemblik

17.40 uur: De twee olympische zeilteams van Nederland in de 49er-klasse hebben in eigen land aan de verwachtingen voldaan. Zowel Annemiek Bekkering en Annette Duetz als Bart Lambriex en Pim van Vugt sloten de Allianz Regatta in Medemblik met de eindzege af. Bekkering en Duetz deden dat in stijl. Zij zegevierden in de afsluitende medalrace met tien boten en dubbele punten.

Bekkering en Duetz begonnen als klassementsleiders aan de finale en lieten zich niet verrassen door de concurrentie. De tweevoudige wereldkampioenen boekten in de medalrace hun zevende overwinning in twaalf races.

„Dit was een belangrijk toernooi in onze voorbereiding op de Spelen”, liet Bekkering voldaan weten. „Het waren goede omstandigheden voor ons om mee om te gaan. Er stond weinig wind of nogal variabele wind. Daar hebben we in de afgelopen winter weinig op kunnen trainen. Dus dat was top om hier te hebben. Ook in de medalrace was de wind weer super labiel. Dus we moesten heel scherp racen, goed samenwerken en goed communiceren en dat hebben we gedaan.”

Lambriex en Van Vugt hadden voldoende aan de derde plaats in de medalrace om de eindzege te behalen. De Duitse leiders Jakob Meggendorfer en Andreas Spranger moesten genoegen nemen met de vierde plaats in de finale. Beide teams eindigden daardoor op hetzelfde puntenaantal. Dankzij de betere klassering in de medalrace was de eerste plaats in het eindklassement voor het Nederlandse duo.

Motorcrosser Herlings opent seizoen MXGP met een tweede plaats

15.55 uur: Jeffrey Herlings is het WK in de MXGP-klasse begonnen met een tweede plaats in de Grote Prijs van Rusland. De 26-jarige motorcrosser moest op het circuit in Orlyonok genoegen nemen met een vierde plaats in de eerste manche en een tweede plaats in de tweede manche.

De zege in de GP van Rusland ging naar de Sloveen Tim Gajser. De wereldkampioen van 2019 en 2020 was in beide manches veruit de beste. Hij heeft met 50 punten tien punten meer dan Herlings in de WK-stand.

Herlings moest zich na een matige start in de eerste manche terugknokken van een elfde positie. Hij haalde tegen het einde van de race de Italiaan Alessandro Lupino in om alsnog vierde te worden. In de tweede manche lag de Brabantse wereldkampioen van 2018 al snel op de derde plek en daar bleef hij lang rijden totdat Antonio Cairoli voor hem ten val kwam en met een defecte motor moest opgeven.

Zwemmen: Australische McKeown verbetert wereldrecord op 100 rug

13.36 uur: De Australische zwemster Kaylee McKeown heeft het wereldrecord op de 100 meter rugslag verbeterd. De 19-jarige McKeown zette het record op 57,45. Dat deed ze tijdens het olympisch kwalificatietoernooi van de Australiërs in Adelaide.

Het oude record stond sinds de WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju op naam van de Amerikaanse zwemster Regan Smith, die twee jaar geleden 57,57 klokte.

Tennis: Krejcikova verovert op Roland Garros ook dubbelspeltitel

13.30 uur: Een dag na het veroveren van de titel in het enkelspel heeft de Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova ook het dubbelspeltoernooi gewonnen op Roland Garros. Samen met haar landgenote Katerina Siniakova was ze in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en Iga Swiatek uit Polen.

Krejcikova en Siniakova waren voor de derde keer de beste op een grandslamtoernooi. In 2018 wonnen ze zowel Roland Garros als Wimbledon.

21 jaar geleden was de Française Mary Pierce de laatste tennisster die erin slaagde zowel het enkelspel als het dubbelspel te winnen. In 2000 won ze het dubbelspel met Martina Hingis.

De 25-jarige Krejcikova was zaterdag in een spannende enkelspelfinale met 6-1 2-6 6-4 de meerdere van de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova.

Voetbal: Chili in groepsfase Copa América zonder Sánchez

10.35 uur: Chili kan in de groepsfase van de Copa América in Brazilië niet beschikken over Alexis Sánchez. De aanvaller van Internazionale heeft vrijdag op training een lichte spierblessure opgelopen, zo heeft de Chileense voetbalbond bekendgemaakt.

Chili, dat in 2015 en 2016 de Copa América won, werkt maandag zijn eerste duel in Rio de Janeiro af tegen Argentinië. In de groepsfase spelen de Chilenen ook tegen Bolivia, Uruguay en Paraguay. Sánchez blijft in Chili achter om te herstellen van de blessure.

Titelhouder Brazilië opent het toernooi zondag in Brasilia tegen Venezuela. De Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden: Brasilia, Cuiabá, Goiânia en Rio de Janeiro, dat twee stadions heeft. De 47e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap, met tien deelnemende landen, wordt gespeeld zonder publiek in de stadions. Alle teams moeten in een eigen ’bubbel’ blijven.

Beachvolleybal: Frank van Overeem overleden

10.30 uur: Frank van Overeem (1948) is overleden, zo heeft de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) bekendgemaakt. Van Overeem wordt beschouwd als de Nederlandse grondlegger van het beachvolleybal.

„Frank van Overeem was dé beachvolleybalpionier van Nederland. Mede dankzij zijn passie, inzet, creativiteit en zakelijk inzicht werd beachvolleybal een grote en serieuze sport”, aldus de Nevobo.

Begin jaren 90 maakte Van Overeem kennis met beachvolleybal en in 1992 begon hij een reeks van zes toernooien. Daarna groeide de sport snel. Hij was ook betrokken bij het eerste internationale beachvolleybaltoernooi in Nederland, het EK 2006, en het eerste World Tour-toernooi op Nederlandse bodem.

Van Overeem speelde als volleyballer 36 interlands voor Oranje.

Basketbal: Clippers komen terug in play-offs tegen Jazz

10.06 uur: De basketballers van LA Clippers hebben in de play-offs de achterstand tegen Utah Jazz verkleind tot 2-1. De Clippers wonnen in Los Angeles het derde duel van de halve finale van de Western Conference overtuigend: 132-106.

Halverwege het duel hadden de Clippers al een voorsprong van 15 punten: 64-49. Kawhi Leonard en Paul George waren samen bijna goed voor de halve productie; Leonard maakte 34 punten, George nam er 31 voor zijn rekening.

De eerste twee duels werden in Utah gespeeld. Ook de vierde wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. Het gaat om een best-of-seven-serie.

Voetbal: Venezuela roept vijftien nieuwe spelers op voor Copa América

06.55 uur: De Venezolaanse voetbalbond heeft vijftien nieuwe spelers opgeroepen voor de Copa América nadat twaalf leden van de voetbaldelegatie uit het land aan de vooravond van de openingswedstrijd tegen gastland Brazilië positief testten op het coronavirus. Onder de besmette leden zijn acht spelers die direct in isolatie zijn gegaan.

De Portugese coach José Peseiro van Venezuela zegt dat het uitvallen van de spelers de voorbereiding van zijn elftal danig heeft verstoord. „Morgen spelen we met elf spelers die nog nooit eerder samen hebben getraind of gespeeld.” Ook vier mensen van de Boliviaanse delegatie testten positief. Volgens een verklaring van de Boliviaanse voetbalbond gaat het om drie spelers en één lid van de technische staf.

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga zei dat de geïnfecteerde spelers het land pas mogen verlaten na een negatieve coronatest. „Er zal geen komen en gaan van spelers zijn. Spelers die positief testen, blijven in quarantaine.”

De corona-uitbraak in het Venezolaanse team is een nieuwe klap voor de Copa América die van alle kanten wordt bekritiseerd vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

Titelhouder Brazilië opent het toernooi zondag in Brasilia tegen Venezuela. De Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden: Brasilia, Cuiabá, Goiânia en Rio de Janeiro, dat twee stadions heeft. De 47e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap, met tien deelnemende landen, wordt gespeeld zonder publiek in de stadions. Alle teams moeten in een eigen ’bubbel’ blijven.