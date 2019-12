’Ryan Babel is de speler van het decennium’

De Nederlandse aanvaller begon dit decennium als speler van Liverpool, dat hem in 2007 voor meer dan 17 miljoen euro had overgenomen van Ajax. In januari 2011 was zijn periode bij de Reds echter voorbij, want Liverpool verkocht Babel aan het Duitse Hoffenheim. Via opnieuw Ajax, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruna, Besiktas en Fulham kwam hij afgelopen zomer bij Galatasaray terecht. Tussendoor noteerde de nu 33-jarige Babel 63 caps en tien interlandgoals voor Oranje.

Niet per se de meest indrukwekkende carrière. En toch verkiest Smith, de voetbalman van een kwaliteitskrant als The New York Times, hem als de belangrijkste voetballer van het voorbije decennium.

Foto Howard Webb

„Laat me jullie meenemen naar 9 januari 2011”, vertelt Smith op BBC 5 Live Sport. „Ryan Babel speelde toen nog voor Liverpool, dat een 1-0 bekernederlaag had geleden tegen Manchester United door een controversiële penalty en een rode kaart voor Steven Gerrard. Babel plaatste vervolgens op zijn Twitteraccount, toen nog zeer nieuw, een foto van scheidsrechter Howard Webb in een shirt van Manchester United. Babel kreeg een boete van 10.000 pond (bijna 12.000 euro, red) en werd daardoor de eerste voetballer ooit die gestraft werd voor iets wat hij op Twitter zei.”

Een mijlpaal die voor Smith ongelooflijk belangrijk was. „Voetbal is enorm veranderd de voorbije tien jaar”, zegt hij. „Je had de opmars van Spanje en Duitsland, het eindeloos druk zetten, de Gegenpressing. Tactisch is er dus iets drastisch veranderd, plus de betere voeding en trainingsmethoden. Je hebt ook de twee beste spelers ooit met Messi en Ronaldo, plus de opkomst van het vrouwenvoetbal met figuren als Megan Rapinoe en Alex Morgan.”

„Maar wat het voetbal écht getransformeerd en fundamenteel veranderd heeft, en wat Ryan Babel dus illustreerde, is sociale media. Het gaat over hoe we het nieuws oppikken, ernaar kijken, er commentaar op geven. Negatief door het online racisme bijvoorbeeld, maar ook positief zoals de manier waarop Raheem Sterling op dat racisme kon reageren. Dus Ryan Babel stond aan de oorsprong van die evolutie en zijn rol daarin mag niet onderschat worden.”