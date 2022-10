Tenniskoppel Monfils-Svitolina voor het eerst ouders: ’Het mooiste geschenk’

Premium Gossip

Emotionele e-mail van Angelina Jolie over verkoop wijnhuis lekt uit

Naast de voogdij over hun kinderen, is hun andere ’kindje’, wijnhuis Miraval in Frankrijk, een heet hangijzer in de vechtscheiding tussen wereldsterren Angelina Jolie en Brad Pitt. Een e-mail die Angelina Jolie vorig jaar januari daarover naar haar ex Brad Pitt heeft gestuurd, is via TikTok gelekt. ...