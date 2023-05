Premium Het beste van De Telegraaf

Bronzen plak met gouden randje Medisch mirakel: roeister Oldenburg wint negen maanden na gebroken nekwervel brons op EK

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Marloes Oldenburg (links) tijdens de roeikampioenschappen in Slovenië. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse roeisters hebben tijdens de EK in Bled de eerste medaille binnen. De ‘vierzonder’, met Tinka Offereins, Hermijntje Drenth, Benthe Boonstra en Marloes Oldenburg, wonnen brons in Slovenië. Voor Oldenburg was de bronzen plak er één met een goud randje.