Prestigieuze prijzen voor De Jong en Van Dijk

Hij kreeg de voorkeur boven Jordan Henderson en Christian Eriksen, die met respectievelijk Liverpool en Tottenham Hotspur de finale speelden. „Het was voor ons als team een ongelooflijke reis”, zei de middenvelder uit Arkel op het podium in Monaco. „We hadden een goed tactisch plan en een paar heel getalenteerde spelers met veel kwaliteit. Als je dat combineert, krijg je zulke resultaten.”

De Jong was de tweede landgenoot die in het zonnetje werd gezet, want eerder werd Virgil van Dijk al verkozen tot beste verdediger. De captain van Liverpool gaf De Jong een schouderklopje toen hij het podium verliet, terwijl Cristiano Ronaldo de oud-Ajacied een high-five gaf.

Edwin van der Sar, directeur van Ajax, glom in Monaco van trots.

Champions League Elftal van het Jaar:

Doelman: Alisson (Liverpool)

Alisson (Liverpool) Verdediger: Virgil van Dijk (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool) Middenvelder: Frenkie de Jong (Ajax)

Frenkie de Jong (Ajax) Aanval: Lionel Messi (FC Barcelona)