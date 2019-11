Spaanse voetbalsters heffen staking op

Spelersvakbond AFE meldt dat een akkoord over de arbeidsvoorwaarden aanstaande is. Afgelopen weekeinde gingen de wedstrijden in de hoogste klasse vanwege de staking niet door.

De voetbalsters vinden onder meer dat ze op jaarbasis minimaal 16.000 euro bruto zouden moeten verdienen. Ook willen ze vaste contracten.

Oranje-internationals Merel van Dongen (Real Betis), Lieke Martens en Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Sari van Veenendaal (Atletico Madrid) spelen in Spanje.