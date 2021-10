Bondscoach Mark Parsons met vertraging naar Leeuwinnen

Afgelopen zondag kroonde Parsons zich met zijn club Portland Thorns tot nummer één van de Amerikaanse competitie. Vanaf eind november, wanneer de play-offs zijn gespeeld, gaat Parsons zich volledig focussen op Oranje. De Leeuwinnen moeten zich nog verzekeren van een ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Wel is de Europees kampioen van 2017 al zeker van deelname aan het EK van aankomende zomer in Engeland.

De eerste interlands onder Parsons, de opvolger van de succesvolle Sarina Wiegman, eindigden in een gelijkspel (Tsjechië) en een overwinning (IJsland). Oranje staat daardoor gedeeld eerste in de poule met vier punten.

Sarina-plus

Parsons beschikt nog niet over het vereiste trainersdiploma. Door corona is vertraging ontstaan. Volgens KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma volbrengt de nieuwe bondscoach, eerder bestempeld als een ’Sarina-plus’, nog dit najaar zijn Amerikaanse Pro License-opleiding, daarna gaat hij ook nog op voor een UEFA Pro-diploma.

Parsons was nog niet eerder actief als bondscoach en verdiende vooral als clubtrainer zijn sporen. Deze week kreeg hij een plekje toebedeeld in een FIFA-adviesgroep, onder leiding van oud-topcoach Jill Ellis van de Verenigde Staten. Het 21-koppige gezelschap, bestaande uit spelers, trainers, scheidsrechters, bestuurders en sportwetenschappers, gaat zich concentreren op de groei het vrouwenvoetbal. Nederlanders ontbreken.

Bekijk ook: Aniek Nouwen en Joëlle Smits knokken bij buitenlandse topclub voor verbetering

Bij Oranje is Lineth Beerensteyn afgehaakt met een enkelblessure. De speler van Bayern München is vervanger door Fenna Kalma. De aanvalster van FC Twente speelde nog niet eerder voor de Leeuwinnen.