Arne Slot ‘nog ziek’ van manier van verliezen in topper: ’Onvolwassen’

Slot haalde het duel bij PSV vrijdagochtend, ter voorbereiding op het uitduel bij NEC, nog eens uitvoerig aan. ,,Als je kijkt waar we dat duel met name verloren, was dat in omschakelmomenten en standaardsituaties’’, aldus de coach. ,,Dat vind ik vrij kinderachtig, of met het woord dat ik naar de jongens toe gebruikt heb: onvolwassen. We kregen best wat corners tegen, maar als je ze één voor één langsgaat, dan is bijna elke corner een kans geweest. Als je zelf ook een titelkandidaat wil zijn, dan kun je jezelf niet zo presenteren zoals wij op die momenten gedaan hebben.’’

,,Want het is eigenlijk eenvoudig te voorkomen’’, vervolgt Slot. ,,Ik heb mijn spelers laten zien dat PSV daarin heel volwassen was. Het is een grote kwaliteit van PSV dat ze geen goed voetbal hoeven te spelen, maar ook op andere manieren hun wedstrijden kunnen winnen. Wij gaven te makkelijk corners weg, ook redelijk paniekerig. Maar als je dat helemaal gaat uitkristalliseren, dan vind ik het behoorlijk onvolwassen hoe wij daar mee zijn omgegaan. PSV greep elke corner aan alsof het hun laatste kans was. Dat is een mentaliteit die je bij standaardsituaties nodig hebt om toch een resultaat te halen in een wedstrijd die je zoals wij niet eens goed speelt. Maar als je drie of vier van die momenten terugziet, hoe één of twee spelers hun taak niet uitvoeren of op een veel te slappe manier, door niet eens moeite te doen met een tegenstander mee te lopen, dan is dat wel onvolwassen.’’

Ⓒ Pro Shots

Slot denkt dat Feyenoord hier snel van leert. ,,Ik heb denk ik ook vijf hakjes laten zien vanochtend, terwijl we al niet overdreven goed aan het voetballen waren. Dat vind ik een heel belangrijk ontwikkelingspunt. En ik moet je eerlijk zeggen, dat de dingen die wij nog moeten ontwikkelen, niet het aller moeilijkste zijn in het voetbal.’’

Teleurstelling Bijlow

Dan Justin Bijlow, die niet werd opgeroepen voor de laatste interlands van Oranje, maar wel de veelbesproken ‘penaltytest’ mocht komen doen in Zeist. ,,Justin heeft wel even een teleurstelling te verwerken gekregen omdat hij niet bij de selectie zat, maar staat nu weer op het trainingsveld met heel veel energie om in eerste instantie met Feyenoord goed te presteren. Dat is de volgorde.’’

,,Justin heeft er een goed gevoel aan overgehouden’’, zei Slot over de test van zijn doelman bij Oranje. ,,Of hij een goede penaltykeeper is? Ik weet wel dat hij goed in strafschoppen is, want volgens mij heeft hij er in het verleden wel een aantal gepakt. Los van dat Justin een goede keeper is in het algemeen, kan hij vooral heel goed ballen tegenhouden. Dan kan hij ook wel een strafschop stoppen, omdat hij ook nog heel explosief is. Als wij een keer een penaltyserie tegemoet gaan, ga ik die met Justin met heel veel vertrouwen in.’’

Patrik Walemark keerde ziek terug van de nationale ploeg van Zweden en vormt een twijfelgeval voor het duel bij NEC zondag (14.30). Quilindschy Hartman is ook ziek en ontbreekt sowieso in Nijmegen.