Australische hitte moet Ferry Weertman helpen aan nieuw goud in Tokio

Ferry Weertman Ⓒ TELEGRAAF

Hij is niet echt iemand die zich snel opwindt. No worries mate, is een veelvuldig gebruikte term in Australië en op het lijf geschreven van Ferry Weertman. De olympisch kampioen van Rio 2016 op de tien kilometer open water hoopt over zeven maanden die titel in Tokio te prolongeren. Op Glenelg, één van de stranden rond Adelaide, doet Weertman zijn verhaal over die ambitie en praat hij onder andere ook over Jaws, zijn verloving met Ranomi Kromowidjojo en wat er allemaal door zijn hoofd schiet als hij bijna twee uur in het water ligt.