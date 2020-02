Kelderman ziet Quintana imponeren op Mont Ventoux

De 30-jarige klimgeit was alles en iedereen op de baas op weg naar Chalet Reynard, gelegen halverwege de mythische Mont Ventoux. Dankzij zijn indrukwekkende solo nam hij Quintana ook de leiding in het algemeen klassement over van Aleksandr Vlasov van Astana.

De Rus eindigde als derde, in een groepje met teamgenoot Alexey Lutsenko en Hugh Carthy van EF Pro Cycling. Het drietal gaf één minuut en 28 seconden prijs ten opzichte van Quintana, die zondag in de heuvelachtige slotrit naar Aix-en-Provence een voorsprong van ruim een minuut moet verdedigen.

Wilco Kelderman kwam op de Ventoux als zevende over de finish, op twee minuten en twaalf seconden van Quintana. De kopman van Sunweb werd vergezeld door onder anderen Sepp Kus (Jumbo-Visma) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).