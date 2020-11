België verslaat Engeland en behoudt koppositie

Na iets meer dan tien minuten Youri Tielemans de score. De Belgische middenvelder vuurde een houdbaar schot van ongeveer twintig meter afstand, dat via Engeland-doelman Pickford en de binnenkant van de paal in het doel belandde. Dries Mertens verdubbelde de voorsprong met een fraaie vrije trap.

De vorige ontmoeting in de Nations League tussen beide landen eindigde nog in een overwinning voor Engeland (2-1), maar de ploeg van bondscoach Gareth Southgate maakte nu geen aanspraak op de overwinning.

Kevin De Bruyne in duel met de Engelse verdediger Tyrone Mings. Ⓒ AFP

In de Deense hoofdstad Kopenhagen won Denemarken met 2-1 van IJsland door een late treffer van Christian Eriksen. De Deen scoorde twee keer uit een strafschop. Invaller Vidar Orn Kjartansson maakte het doelpunt bij IJsland, dat nog puntloos is in de Nations League.

België heeft 12 punten na vijf wedstrijden, twee meer dan nummer twee Denemarken. Woensdag strijden beide landen in een onderling duel voor een plaats in de finaleronde. Engeland staat derde met 7 punten en is uitgesloten van groepswinst.