Botic van de Zandschulp laat matchpoints liggen tegen sterke Rus

Van de Zandschulp moest vandaag twee keer spelen omdat het programma van dit voorbereidingstoernooi in de knel was gekomen. Dit doordat er wegens een coronabesmetting bij een hotelmedewerker opnieuw en massaal moest worden getest in Melbourne.

Van de Zandschulp had wegens een strenge quarantaine twee weken niet op de baan getraind, maar deed het deze week uitstekend. Nadat hij eerder zijn eerste twee partijen op ATP-niveau had gewonnen, versloeg hij vandaag in de Australische morgen de Amerikaan Reilly Opelka (ranking 40) in twee spannende sets: 7-6(6), 7-6(4). Een paar uur later leek Van de Zandschulp in de kwartfinale ook de Russische reus Khachanov (ranking 20) te gaan verslaan. Na een nipt gewonnen tiebreak in de eerste set, kreeg hij bij 5-4 twee matchpoints op de service van de Rus. Toen de Nederlander die niet benutte, verloor hij vervolgens zijn eigen servicegame en de set. Daarna leverde hij in de beslissende set als snel een eigen servicegame in en dat koste hem de kop.

In de eerste ronde van de Australian Open heeft Van de Zandschulp, die drie ronden won in het kwalificatietoernooi, het niet slecht getroffen. Het lot koppelde hem aan de 17-jarige Spaanse qualifier Carlos Alcaraz. Dat is een groot talent, maar geen speler om bij voorbaat bang voor te worden.