Ziedende Davy Klaassen wilde Klassieker niet laten staken: ’Want dán hebben ze je’

Kort nadat de door Ajax gewonnen halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord was hervat, viel Klaassen alsnog uit. „Ik voelde een kloppend gevoel in mijn hoofd. Dan heeft dapper doorgaan niet zo veel zin.” Volgens Klaassen is er geen sprake van ernstig letsel. „Het gaat wel prima weer. En gelukkig hebben we gewonnen.”

Vanzelfsprekend had hij een incident van dit formaat niet zien aankomen. Klaassen: „Als wij hier spelen, zijn het altijd gekke wedstrijden. Maar dit hadden we niet verwacht. Op een gegeven moment voelde ik iets op mijn hoofd, best wel hard. Ik had ook pijn. Daarna kwam een enorme boosheid. Pas toen wees een speler van Feyenoord mij er op dat ik best wel flink bloedde.”

Of de middenvelder aangifte gaat doen, wist hij nog niet. „Dat moet ik nog even overleggen. Dat is nu niet het eerste waar ik aan denk.”

Trainer Heitinga: spelers wilden de wedstrijd afmaken

Ajax besloot woensdag al vrij snel om de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord in de halve finale van de KNVB-beker uit te willen spelen. Trainer John Heitinga zei in zijn eerste reactie na de wedstrijd dat zijn spelers dat wilden.

Davy Klaassen kreeg een voorwerp vanaf de tribune op zijn hoofd en liep daarbij een wond op. „Voor mij was het belangrijkste hoe het met Davy ging. Kon hij verder of niet?”, aldus Heitinga. „En verder ging het om de veiligheid van de spelers. Die kon gegarandeerd worden. De spelers wilden de wedstrijd afmaken.”

Klaassen bleek kort na de hervatting toch te veel last van zijn hoofd te hebben en moest van het veld. „Dat was spijtig, maar daar moet je als trainer een oplossing voor bedenken”, zei Heitinga. „We hebben de focus en de discipline gehouden en we staan in de finale. Dat is het belangrijkste. Laat anderen onderzoeken wat er precies in het stadion is gebeurd, dat is niet aan ons.”

„Niet alleen de spelers wilden verder spelen”, zei Heitinga. „Ook de directie van ons. Ik had zelf al de hele dag het gevoel dat we zouden winnen. We werden bij ons hotel uitgeluid door onze supporters. Dan zie je hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ik heb mijn spelers gevraagd of ik nog een bespreking moest houden of dat ze wel zagen dat het belangrijk is om hier alles te geven. We hebben een heel moeilijk seizoen. Maar eindelijk hebben we een grote wedstrijd gewonnen.”

Te Kloese biedt namens Feyenoord excuses aan Klaassen aan

Algemeen directeur Dennis te Kloese heeft namens Feyenoord excuses gemaakt aan Davy Klaassen voor het wangedrag van enkele toeschouwers. De middenvelder van Ajax kreeg na een uur spelen in de halve finale van het bekertoernooi een voorwerp op zijn achterhoofd gegooid, wat leidde tot een bloedende wond. De wedstrijd lag daarna een half uur stil, maar werd uiteindelijk wel uitgespeeld.

„Het veld is heilig, de spelers die daarop staan moeten zich altijd veilig voelen”, zei Te Kloese bij ESPN, nadat hij persoonlijk excuses had gemaakt aan Klaassen. „We weten dat de sfeer buiten het veld grimmig kan zijn. Maar dat mag nooit ten koste van een speler gaan. Excuses namens ons aan Klaassen zijn wel op z’n plaats.”

Begin dit jaar hingen bij de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax hoge netten rond het hele veld in De Kuip. Woensdag was dat aan één kant van het veld niet het geval, zodat de tv-camera’s vrij beeld hadden. Juist vanaf die kant werd een voorwerp op het hoofd van Klaassen gegooid.

„We dachten na de vorige keer dat het nu mogelijk was om een deel van de netten weg te halen”, aldus Te Kloese. „De camera had zo beter zicht. Maar we zien dat dit dus niet kan. Dat is een heel trieste, maar harde constatering.”

Feyenoord-coach Slot baalt van wangedrag: dit is verschrikkelijk

Trainer Arne Slot van Feyenoord wilde na de nederlaag tegen Ajax in de halve finales van het bekertoernooi (1-2) eigenlijk niet over de wedstrijd zelf praten. „Want dit heeft bijna niets meer met voetbal te maken”, zei Slot, doelend op het incident in De Kuip na ruim een uur spelen.

Vanuit het publiek werden bekers bier en aanstekers naar het veld gegooid tijdens een opstootje tussen enkele spelers aan de kant van het veld waar geen netten hingen. Eén voorwerp, waarschijnlijk een aansteker, belandde op het hoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen. Hij liep daardoor een bloedende hoofdwond op. Het duel lag daarna ruim een half uur stil.

„Dit wil je natuurlijk absoluut niet zien op een voetbalveld. Laat staan bij de club waarbij jij hoofdtrainer bent”, zei Slot. „Het was een ontzettend teleurstellend moment. En ik kan hier eigenlijk nog veel ergere woorden voor gebruiken, want ’teleurstellend’ dekt de lading niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is alleen niet zo eenvoudig om hier een oplossing voor te vinden. Je ziet in de hele samenleving dat er meer en sneller irritatie is, niet alleen in het voetbalstadion. Maar in dit geval gaat het wel om een stadion, het gaat om Feyenoord, het gaat om onze fans. Waarvan 90 procent, waarschijnlijk meer dan dat zelfs, ons altijd fantastisch steunt. Maar dit is verschrikkelijk.”

Slot had er begrip voor gehad als Ajax niet verder had willen voetballen. „Dat had ik goed begrepen ja”, zei hij. „Laten we eerlijk zijn, niet alleen Klaassen werd bekogeld. Ook de spelers van Ajax die warm liepen kregen bier en voorwerpen naar zich toegegooid. Gelukkig is de persoon opgepakt die waarschijnlijk Klaassen heeft geraakt. Maar ik hoop dat de andere mensen die dingen hebben gegooid ook worden opgepakt.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb overwoog de afgelopen weken in de toekomst weer fans van Ajax bij thuisduels van Feyenoord toe te laten. „Daar hoeven we denk ik voorlopig niet over te praten”, zei Slot. „Ik vraag me af of er de volgende keer fans van de thuisclub welkom zijn. En dan te bedenken dat zoveel supporters ons wel geweldig steunen.”

Feyenoord speelt volgende week een thuisduel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. „Ook dat is een verhit duel”, zei Slot. „We moeten als club maar eens kijken hoe we dat gaan aanpakken.”

Feyenoord-aanvoerder Kökcü: dit kan echt niet

Aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord heeft geen goed woord over voor de supporter die Davy Klaassen in De Kuip met een aansteker heeft geraakt. De middenvelder van Ajax liep een hoofdwond op en bloedde flink. Daarna werd het bekerduel voor een klein half uur gestaakt.

Klaassen verscheen nog even op het veld toen het duel werd hervat, maar hij moest zich al snel laten vervangen vanwege duizeligheid. „Het is niet normaal als een speler van de tegenstander niet meer verder kan door een actie van een supporter”, zei Kökcü. „Dit kan echt niet.”

Kökcü had aanvankelijk niet door dat Klaassen was geraakt. „Ik had een opstootje met Tadic en dacht eerst dat we daardoor naar de kant moesten. Maar toen zag ik wat er was gebeurd. Dit kan echt niet. Dit gun je echt niemand.”

Supportersvereniging De Feijenoorder neemt afstand van wangedrag

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder wil „nadrukkelijk afstand nemen van het belachelijke gedrag van enkele mensen” die woensdag in De Kuip aanwezig waren bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax. Dit laat de organisatie weten in een reactie op de incidenten die zich afspeelden bij de wedstrijd, die in 2-1 voor Ajax eindigde.

Ajacied Davy Klaassen werd geraakt door een vanaf de tribune gegooid voorwerp en liep een bloedende hoofdwond op. Het duel werd voor langere tijd onderbroken. Na de hervatting deed Klaassen aanvankelijk nog wel mee, maar al na enkele minuten bleek hij niet fit genoeg om verder te spelen.

„Rivaliteit hoort erbij, zeker in een wedstrijd als deze, maar het gooien van voorwerpen richting het veld en het lichamelijk verwonden van staf en/of spelers keuren wij ten zeerste af”, aldus FSV De Feijenoorder. „Zoals John al zei; gebruik je verstand!” Met ’John’ wordt John de Wolf bedoeld, oud-speler en de huidige assistent-trainer van Feyenoord, die de fans tijdens de onderbreking opriep zich normaal te gedragen.