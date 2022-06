Herbeleef hier de ijzersterke zege van Verstappen in Canada

Max Verstappen reed een ijzersterke race. Ⓒ ANP/HH

MONTREAL - Max Verstappen heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Formule 1. De Nederlandse coureur won voor het eerst in zijn carrière de Grote Prijs van Canada in Montreal en verstevigde daardoor zijn leidende positie in het WK-klassement.