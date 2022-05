’2800 valse kaarten gescand bij finale CL’

Fans komen het stadion binnen. Ⓒ ANP/HH

Bij de finale van de Champions League zijn ongeveer 2800 valse tickets gescand bij de toegangspoorten van het stadion. De UEFA en de Franse voetbalbond noemden dat aantal tijdens een vergadering op het Franse ministerie van Sport, die was uitgeschreven om te onderzoeken wat er precies mis is gegaan in aanloop naar de eindstrijd van zaterdag tussen Liverpool en Real Madrid in het Stade de France.