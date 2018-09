Klaassen ontsnapt aan rood: 'Zeker niet trots op'

De middenvelder maakte namelijk aanspraak op rood na een harde tackle op het scheenbeen van Karim El Ahmadi. Björn Kuipers toonde hem echter de gele kaart. "Ja, ik was veel te laat. Ik had de tackle al ingezet en had te laat door dat ik te laat was. Ik ben er zeker niet trots op."

Klaassen vond dat Ajax blij mocht zijn met een punt, zo stelde hij tegenover FOX Sports. "Qua spelbeeld hadden we zeker niet verdiend om te winnen, maar toch is het zonde dat we zo laat nog een tegentreffer kregen. In de eerste helft kregen we veel kansen tegen. Dat mag niet. In de tweede helft kwamen zij na de 0-1 met de grote jongens naar voren en dan valt er er één balletje verkeerd", baalde Klaassen.