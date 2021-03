Live Champions League: Problemen voor Juventus na rake strafschop Porto

Bekijk hier de standen en statistieken in de Champions League

Juventus verloor drie weken geleden de heenwedstrijd (2-1) en moet winnen om op koers te blijven voor de eerste eindzege in de Champions League sinds 1996. De Italianen kwamen na die beruchte wedstrijd tegen Ajax nog vijf keer in de finale, maar verloren van Borussia Dortmund, Real Madrid (twee keer), AC Milan en Barcelona. Matthijs de Ligt zit anders dan aanvankelijk gemeld werd wel bij de wedstrijdselectie. Hij zit op de bank.

FC Porto hoopt net zoals twee seizoenen geleden de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Dat deed het destijds ook via een Italiaanse tegenstander, namelijk AS Roma. Daar had het destijds wel verlenging voor nodig.

Borussia Dortmund-Sevilla

De Jong wacht met Sevilla op papier een stuk lastigere opgave dan Juventus om zich te verzekeren van de laatste acht in het kampioenenbal. De Spanjaarden verloren het heenduel in eigen huis van Borussia Dortmund (2-3) en moeten minimaal twee keer scoren in het Signal Iduna Park. Dat gaat het proberen zonder de Nederlandse spits in de basis, hij begint op de bank. Daar zit ook Karim Rekik.

Luuk de Jong Ⓒ BSR Agency

En als dat al lukt, mag de nummer 4 van La Liga ook nog eens geen doelpunt tegen krijgen. En dat is een tweede pittige opgave tegen de club van Erling Braut Haaland, die het de laatste tijd weer op zijn heupen heeft. Haaland scoorde zaterdag nog twee keer in de (uiteindelijk verloren) wedstrijd tegen Bayern München.