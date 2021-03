Statistieken Champions League: Drama voor De Ligt en Ronaldo

Juventus verloor drie weken geleden de heenwedstrijd (2-1) en moest winnen om op koers te blijven voor de eerste eindzege in de Champions League sinds 1996. Het werd na verlenging echter 3-2 worden de gasten op basis van uitdoelpunten verder gingen.

Juventus stond sinds 1996 nog vijf keer in de finale, maar verloor telkens: van Borussia Dortmund, Real Madrid (twee keer), AC Milan en Barcelona.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft voor de vierde keer de kwartfinales bereikt in de Champions League. De huidige nummer 6 van de Bundesliga had in de return tegen Sevilla op eigen veld voldoende aan 2-2. Vorige maand ging de Spaanse nummer 4 in eigen huis met 3-2 onderuit tegen de Duitsers.

Erling Haaland was met twee treffers opnieuw de grote man bij Borussia. De 20-jarige Noor, die in de eerste wedstrijd in Spanje ook al twee keer doel trof, opende 10 minuten voor de rust de score uit een snelle tegenstoot. Kort na de pauze benutte hij een strafschop.

Luuk de Jong fungeerde tegen Dortmund opnieuw als invaller. De 30-jarige aanvaller, die in het thuisduel in de slotfase nog voor 3-2 zorgde, kon zijn ploeg niet aan de vereiste treffers helpen. Youssef En-Nesyri daarentegen kwam in de slotfase nog wel twee keer tot scoren. Eerst verzilverde hij in de 68e minuut een strafschop nadat De Jong was gevloerd. In de extra tijd kwam de Marokkaan opnieuw tot scoren.

Verdediger Karim Rekik bleef bij Sevilla op de bank.

