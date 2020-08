Tom Dumoulin ziedend na val Steven Kruijswijk: ’Dat dit kan is een schande!’

Tom Dumoulin eerder deze week. Ⓒ ANP/HH

MEGÈVE - „Zo’n afdaling hoort niet in een wielerkoers”, was Tom Dumoulin ziedend over de afzink van de Col de Plain Bois waar Steven Kruijswijk crashte en zijn schouder ontwrichtte. „Die afdaling was levensgevaarlijk, ik ben er nog steeds kwaad over. De eerste paar kilometer lag overal grind en er waren putten en gaten in een weg met vijftien procent dalingspercentage. Dat dit kan is een schande! Ik hoop maar dat ’Stevie’ oké is voor de Tour”, aldus de Limburger.