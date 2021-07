Duitse wielercoach naar huis gestuurd na racistische opmerking over ’kamelendrijver’

Hij moedigde vanuit de volgwagen zijn coureur Nikias Arndt aan met een racistische uitspraak. De beledigende opmerking werd vastgelegd door een tv-camera, waarna een storm van kritiek losbarstte.

Moster ging over de schreef toen hij Arndt aanspoorde om „die kamelendrijver” in te halen. Voor de Duitser renner waren onder anderen twee Afrikanen gestart: Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en de Algerijn Azzedine Lagab.

Wel bood Moster meteen na het incident zijn excuses aan. „Ik was Nikias aan het aanmoedigen. In het heetst van de strijd heb ik de verkeerde woorden gekozen. Het spijt mij heel erg. Ik kan me alleen maar oprecht verontschuldigen. Ik wilde niemand in diskrediet brengen. We hebben zelf veel vrienden met Noord-Afrikaanse roots, dus zoals ik al zei, het spijt me.”

„Wij zijn er zeker van dat hij met volle overtuiging excuses heeft gemaakt”, zo liet het Duits Olympisch Comité weten. „Dat neemt niet weg dat zijn gedrag totaal niet past in onze olympische waarden van fairplay, respect en tolerantie.” Voor de maatregel werd getroffen was Moster wel uitgebreid gehoord door de teamleiding.

Ook Lagab reageerde op de beledigingen aan zijn adres. „Helaas is kamelendrijven niet olympisch, daarom ben ik maar gaan fietsen. Dan kan ik tenminste nog meedoen aan de Olympische Spelen.”

Schande

De Duitse tv-commentatoren spraken woensdag direct schande over de opmerkingen. Na afloop werd Moster, al sinds 2012 in dienst bij de Duitse bond, direct het vuur aan de schenen gelegd.

Ook het Duits Olympisch Comité reageerde woensdag direct op het voorval. „Het is belangrijk dat hij direct na de wedstrijd zijn excuses heeft aangeboden”, voorzitter Alfons Hörmann. „We zullen nog persoonlijk in gesprek met hem gaan en de situatie afhandelen.”