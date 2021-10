Talenten Spanje stoppen historische reeks Italië: ’Mamma Mia!’

Premium Stan Huygens Journaal

’Weg met afrekencultuur’

Wat was het een verademing om in deze tijd van inclusiviteitschagrijn op een bijeenkomst te zijn met louter optimistische geluiden! In plaats van elkaar de maat te nemen op vrouw-, vluchteling- en lhbt-vriendelijkheid werd op het BID-diner in Wassenaar het ene positieve idee naar het andere gelancee...